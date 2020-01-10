В Абхазии оппозиция готова ответить на попытки силового разгона протестующих

В Абхазии оппозиция развернула штаб возле здания администрации президента, откуда её сторонники вынесли все оружие. В партии «Амцахара» заявили, что протестующие не уйдут пока глава республики Рауль Хаджимба не уйдет в отставку и не будут назначены внеочередные выборы.

«Организован штаб, наше требование одно — отставка президента. Наши сторонники еще приедут. Сколько надо, столько будем стоять здесь. Должны пройти новые выборы, страной должен руководить человек, не разделяющий свой народ человек», — приводит ТАСС слова члена политсовета партии Рамаза Джопуа.

По словам лидера оппозиции Аслана Бжании, митингующие готовы «действовать в условиях необходимой обороны», если руководство страны решить применить силу для их разгона.

Протестующих на площади уже более 400 человек, и они продолжают приходить, сообщил секретарь Совбеза республики Мухамед Килба.

Он также рассказал, что из здания администрации президента похитили все оружие: «Вскрыты все кабинеты, украдены символы госвласти. Как мне доложил один из руководителей ГСО [Государственной службы охраны], несколько единиц оружия им удалось вернуть». Килба заявил, что пока не планируется силой выдворять протестующих из здания, но это «не исключаются в будущем». Как сообщает «Интерфакс», ведутся переговоры о возвращении оружия.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, о заявлении министра обороны Абхазии, который пообещал, что «абхазская армия никогда не будет направлена против своего народа».

Накануне участники протеста взяли здание администрации президента штурмом, а Верховный суд страны согласился новым составом судей пересмотреть итоги осенних выборов президента, результаты которых отказывается признать оппозиция.