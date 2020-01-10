Путин призвал устранить перекос в сторону платной медицины в Крыму

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя призвал улучшить качество жизни местных жителей, передает «Интерфакс».

«Речь не только идет о курортных и туристических зонах, но и обо всех населенных пунктах. Надо предметно посмотреть и оценить состояние городской среды в Крыму», — заявил Путин.

Президент РФ указал на необходимость ремонта домов, инженерных сетей, благоустройства общественных пространств, укрепления транспортной инфраструктуры. Также решения требуют вопросы водоснабжения, водоотведения и экологической ситуации.

Отдельно Путин потребовал устранить перекос в сторону платной медицины. По его словам, здравоохранение в Крыму уступает другим регионам России: здания и оборудование изношены, а специалистов не хватает.

Параллельно с этими заявлениями Путина МИД РФ вернул без рассмотрения украинской стороне ноту протеста о прибытии президента РФ на полуостров Крым. «Призываем украинскую сторону, наконец, принять реальность принадлежности Крыма и Севастополя Российской Федерации», — говорится в официальном ответе.