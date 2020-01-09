Законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете внесен в Госдуму

Правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект предполагающий установление штрафов за пропаганду наркотиков в интернете, сообщает РБК со ссылкой на сайт парламента.

Предполагается, что максимальным наказанием для физлиц станет 30 тысяч рублей, для административных — 100 тысяч, а юридических лиц смогут штрафовать на 1,5 миллиона рублей.

Также предусмотрены особые штрафы для мобильных операторов, которых накажут штрафом до полумиллиона рублей и до 600 тысяч при повторном нарушении, а должностные лица понесут наказание размером до 30 тысяч, а при повторном — до 50 тысяч рублей.

Ранее, как писал Sobesednik.ru, внести законопроект на рассмотрение в ГД распорядился премьер-министр Дмитрий Медведев. При этом президент РФ Владимир Путин ранее предлагал ввести за такие действия уголовную ответственность.