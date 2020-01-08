Расшифровку черных ящиков Boeing 737 проведет Иран под наблюдением Украины

Начальник департамента реагирования на чрезвычайные происшествия Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар заявил, что расшифровка черных ящиков потерпевшего крушение под Тегераном украинского Boeing 737 будет осуществляться в Иране, передает ТАСС со ссылкой на агентство ISNA.

«Черные ящики у нас, и действующие законы устанавливают правила, где и как их нужно расшифровывать. Прямо говорится, что эта работа проводится уполномоченной государственной лабораторией. Это будет сделано в Иране», — пояснил Резаифар.

Кроме того, работы по расшифровке будут осуществляться исключительно иранскими специалистами, уточнил руководитель Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде. Однако, по его словам, «представители украинской стороны и производителя смогут присутствовать при этой работе».

Ранее сообщалось, что были найдены первый и второй бортовые самописцы потерпевшего крушение самолета.

Иранское телевидение изначально заявило, что причиной произошедшего стали технические неполадки, но на основании каких источников данных был сделан такой вывод, оно не уточнило.

При этом авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) заявляет, что «самолет был одним из лучших» и прошел техобслуживание только 6 ноября 2019 года. Там также отметили, что почти исключена ошибка пилотирования: «Имеем данные, что самолет набрал 2400 м высоты. Ошибка экипажа минимальная, мы ее просто не предполагаем. Учитывая их опыт, очень сложно сказать, что могло быть что-то с экипажем», — приводит «Интерфакс» слова вице-президента МАУ по полетной работе Игоря Сосновского.

Посольство Украины в Иране почти сразу исключило возможность теракта. Позднее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что у них имеются имена двух человек, которые должны были лететь этим рейсом, но не сели в самолет.