КСИР угрожает провести атаки на территории США в случае ответа на обстрел баз

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что атака на американские военные базы была «законной самообороной», передает Reuters.

«Наши действия были законной самообороной, и Соединенные Штаты должны избегать их оценки на основании иллюзий», — заявил он.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи при этом, выступая перед иранцами, которые, как пишет агентство, «скандировали "Смерть Америке"», назвал это «пощечиной по лицу» США, добавив, что американские вооруженные силы должны покинуть Ближний Восток.

Корпус стражей исламской революции (КСИР), как сообщает «Интерфакс», в своем телеграм-канале заявил, что в случае, если американские власти решат ответить на атаку, с их стороны также последует ответ, но уже на территории США, а в случае бомбардировок Ирана удару подвергнутся находящийся в Объединенных Арабских Эмиратах Дубай и израильский город Хайфа.

По данным телевидения Республики, Иран выпустил 15 баллистических ракет по американским базам. По данным Ирака, на территории которого расположены базы коалиции, было выпущено 22 ракеты. По заявлениям американских военных, было атакованы не менее двух иракских объектов, на которых находился персонал коалиции.

По словам помощника главы Пентагона Джонатана Хоффмана, были атакованы базы в Аль-Асаде и Эрбиле, где дислоцировались представители ВВС США и международной коалиции.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал происходящее фразой «Всё хорошо!» в своем Twitter, при этом отложив обращение к американцам на утро среды, ссылаясь на необходимость оценить ущерб от последних событий в регионе.

По данным иранского телевидения, которые не приводит источников, убито 80 «американских террористов», повреждены вертолеты и прочая военная техника.

Германия, Дания, Норвегия и Польша, страны коалиции, заявили, что их военнослужащие при обстреле не пострадали, с таким же заявлением выступил Ирак. Великобритания осудила действия Тегерана.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила в своем Twitter, что «Америка и мир не могут позволить себе войны». Она также призвала администрацию Трампа прекратить «ненужные провокации».

Атака Ираном военных баз, по версии Тегерана, является ответом на ликвидацию американскими вооруженными силами генерала КСИР Касема Сулеймани, который был убит при обстреле аэропорта в Багдаде по распоряжению президента Трампа. При этом госсекретарь США Майкл Помпео назвал Сулеймани «опаснейшим террористом в истории человечества», который планировал крупные атаки против американских военных и жителей региона.