Киев временно запретил полеты над Ираном, а Росавиация рекомендовала их избегать

Росавиация разослала компаниям-авиаперевозчикам телеграммы, в которых рекомендовала избегать перелетов по маршрутам, пролегающим через Иран, Ирак, Персидский и Оманский заливы, передают «Ведомости».

Газета также отмечает, что подобных заявлений от ведомства ранее не было. Решения о запрете на полеты в таких случаях обычно исходило от президента или правительства.

При этом сообщается, что власти Украины приняли решение о временном запрете полетов над территорией Ирана. Об этом сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук. По его словам, «как только причины [крушения украинского Boeing 737-800 под Тегераном] будут выяснены, решение будет пересмотрено», пишет «Интерфакс».

После авиакатастрофы в Иране, в которой погибли 176 человек, большинство из которых были гражданами Ирана, о запрете полетов над странами Персидского залива сообщило и Федеральное авиационное управление США. Также в ряде частных компаний заявили о прекращении полетов в регионе.

Свои соболезнования по поводу крушения, как отмечается на сайте Кремля, президент РФ Владимир Путин выразил в письме главе Украины Владимиру Зеленскому. Сообщается, что он передал «слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших».

По словам министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, на борту судна находились 11 граждан страны. Россиян на борту не было.

«Если США больше не будут проводить безжалостные операции, в регионе наступит мир. У нас же нет никаких планов операций против других стран, в особенности мусульманских. Эти государства заявили, что не позволят США действовать против Ирана», — приводит ТАСС слова официального представителя иранского правительства Али Рабии. Он также отметил, что Тегеран не вмешивается во внутреннюю политику других государства и что в случае, если «некоторые группы», которые «не связаны с Ираном», «захотят что-то предпринять» по отношению к США, «то это будет их личное решение».