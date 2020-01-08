Иран за несколько часов предупредил власти Ирака об атаке на базы коалиции

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил о возможности начала «опустошительной тотальной войны» не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире, передает РБК со ссылкой на агентство Al Arabiya.

По словам главы иракского правительства, власти Ирана предупредили его о проведении операции «Мученик Сулеймани», в ходе которой по американским базам на территории Ирака был выпущен ряд ракет, однако лишь после полуночи, в то время как атаки были совершены около 02:00 по местному времени. Абдул-Махди также не сообщили, по каким целям будут нанесены удары.

Адиль Абдул-Махди заявил, что Ирак выступает за соблюдение всеми участниками конфликта международных соглашений, и призвал их соблюдать суверенитет Ирака.