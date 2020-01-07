Reuters: США не позволили главе иранского МИДа посетить заседание Совбеза ООН

Главе МИДа Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу не дали американскую визу для посещения заседание Совета безопасности ООН, которое пройдет в Нью-Йорке в четверг, сообщает Reuters со ссылкой на анонимного чиновника в США.

Накануне постпред России при ООН Василий Небензя сообщил ТАСС, что Москва и Пекин заблокировали ранее согласованное заявление Совбеза организации касательно нападения на американское посольство в Ираке 31 декабря. По его словам, такая позиция обусловлена совершенным позднее убийством иранского генерала Касема Сулеймани, который погиб в ходе обстрела аэропорта Багдада военными США.

При этом в постпредстве США в ответ на это заявили, что подобные действия Китая и РФ провоцируют «подрыв доверия к Совету Безопасности».

«Во-первых, мы всегда резко осуждаем атаки на какие-либо посольства в любых странах. И мы резко осудили атаку на американское посольство. Заявление СБ было уже практически готово, оно было согласовано с нами, когда последовала атака 3 января», — поясняет Небезя, подчеркивая, что «не учитывать это было невозможно».

Он также оценил шансы согласования единого заявления организации по ликвидации Сулеймани как «нулевые».

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь при этом заявил, что политика Пекина в этом вопросе предусматривает «предотвращение эскалации» конфликта. Он также призвал американские власти «воздержаться от злоупотребления военной силой».