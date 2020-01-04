За 1 и 2 января "Газпром" прокачал через Украину в 5 раз меньше газа, чем раньше

Объем газа, направленного для транзита через Украину, в первые дни января уменьшился примерно в пять раз, сообщает РИА Новости со ссылкой на открытые данные компании «Оператор ГТС Украины».

По информации издания, в декабре 2019 года средний объем прокаченного через Украину газа составлял 261 миллион кубометров, 1 января 2020 года размер поставок упал до 49,3 миллиона кубометров, а 2 января — до 38,8 миллиона.

30 декабря российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» подписали контракт, который позволит осуществлять транзит газа по стандартам ЕС. Согласно пакету документов, в первый год будет прокачено 65 миллиардов кубометров газа, а в последующие четыре года по 40 миллиардов.