Военные в Ираке опровергли информацию об авиаударе США по колонне с врачами

Полковник Майлс Кэггинс опроверг причастность международной коалиции во главе с США к авиаударам по колонне шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби», о которой ранее сообщали телеканалы As Sumaria и Al Arabiya.

По данным телеканалов, удар был нанесен в районе стадиона Таджи в Багдаде. Целями нападения якобы были лидеры ополчения. В колонне, как сообщается, присутствовали врачи. В результате атаки погибли шесть человек, трое ранены.

«Коалиция не проводила авиаударов около района Эт-Таджи (к северу от Багдада) в последние дни», — опроверг данную информацию в своем Twitter Майлс Кэггинс. Он является официальным представителем штаба операции «Непоколебимая решимость», в которой принимают участие ряд стран, возглавляемых Соединенными Штатами. Действия операции осуществляются на территории Сирии и Ирака.

Также, по данным телеканал Sky News Arabia, на который ссылается ТАСС, информацию об атаке на колонну опровергают и Вооруженные силы Ирака.

Напомним, что ранее США обстреляли аэропорт Багдада, ликвидировав генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, что в Иране назвали терактом и обещали отомстить. В Белом доме настаивают, что генерал планировал массовые атаки на американских граждан.