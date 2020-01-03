В "Транснефти" сообщили об отсутствии заявок на поставки нефти из РФ в Белоруссию

Россия приостановила поставки нефти в Белоруссию, загрузка мощностей НПЗ понижена до минимально разрешенного уровня.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна «Белнефтехим», в данный момент идет активная работа по заключению контрактов на январь. Кроме того, Минск занимается проработкой вариантов закупки нефти из альтернативных российским источников.

В «Транснефти» между тем рассказали, что не получали заявок от российских нефтяных компаний на реализацию поставок в Белоруссию с 1 января. По словам официального представителя «Транснефти» Игоря Демина, несмотря на это транзит нефти через территорию республики осуществляется в полном объеме.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил завершить переговоры с Москвой в кратчайшие сроки и наладить поставку нефти в страну из других источников. Решение было озвучено после двух телефонных разговоров Лукашенко с Владимиром Путиным. Обе стороны сошлись на том, что подготовят промежуточную схему поставок нефти в случае, если «субъекты хозяйствования» не смогут договориться до 1 января.