Российские морпехи заняли вторую строчку в топ-5 лучших в мире по версии TNI

Американские эксперты включили морскую пехоту России в пятерку лучших наряду с США, Великобританией, Южной Кореей и КНР.

Возглавляет рейтинг, составленный аналитическим изданием The National Interest (TNI), американский Корпус морской пехоты (КМП). По данным за 2017 год, в его состав входит около 186 тысяч человек и приблизительно 38 тысяч резервистов.

Российская морская пехота заняла вторую строчку. Отмечается, что она выполняет ту же роль, что и американская, представляя из себя экспедиционные силы, которые специализируются на десантных операциях.

Тройку лидеров замыкает Королевская морская пехота Великобритании. На четвертом месте оказалась морская пехота Южной Кореи, которая также отличается большой численностью — 29 тысяч человек по состоянию на 2018 год — и обучается специалистами из США.

Китайская морская пехота, занявшая пятую позицию в рейтинге TNI, насчитывает примерно 30 тысяч человек. Издание пишет, что у нее практически отсутствует боевой опыт, и для решения этой проблемы КНР стремится к более активному взаимодействию с ВМФ России.