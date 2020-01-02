Иран проведет очередные военно-морские учения с Китаем и РФ до марта 2021 года

Тегеран обвинил силы США в попытке сорвать совместные учения Ирана с Россией и Китаем, передает агентство Tasnim со ссылкой на командующего контр-адмирала ВМС Ирана Хоссейна Ханзади.

Ханзади заявил, что США и некоторые их союзники пытались саботировать учения, прошедшие в конце декабря в Индийском океане и Оманском заливе. Военачальник заявил, что им удалось отразить попытки влияния и американская сторона лишь смогла наблюдать за учениями с помощью шпионских дронов.

Командующий ВМС заявил, что до марта 2021 года у России, Китая и Ирана запланированы еще одни совместные военно-морские учения.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что прошедшие учения были ориентированы на поддержание безопасности на водных территориях. В Госдепе США же считают, что действия Тегерана «должны вызывать беспокойство у всех стран, заинтересованных в сохранении свободы навигации в регионе», пишет «Интерфакс».