"Турецкий поток" начал поставлять газ в Болгарию

С 1 января 2020 года Болгария получает российский газ не через Украину, а через Турцию по газопроводу «Турецкий поток».

Как сообщил исполнительный директор «Булгартрансгаза» Владимир Малинов, Болгария будет получать 2,9 млрд куб. м газа в год «от нового пункта поставки газа — компрессорной станции "Странджа 2"... Наша инфраструктура к получению этого объема газа полностью готова», — цитирует заявление Малинова Болгарскому национальному радио «Коммерсантъ».

Согласно ожиданиям болгарской стороны, изменение маршрута транзита и точки приема газа снизит его цену для потребителей на 5%, что даст экономию порядка 70 млн левов, или €35 млн, ежегодно.

Ранее российские власти, в том числе президент России Владимир Путин, обвиняли Болгарию в преднамеренном затягивании реализации проекта «Турецкий поток».

Накануне президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский поздравили друг друга с Новым годом, а также с заключением двумя странами соглашения о транзите газа.