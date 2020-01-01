Лукашенко вернулся к идее использовать "Дружбу" для нефти не из России

Президент Беларуси поручил в ближайшие дни начать импорт нефти не из России через нефтепровод «Дружба» и железную дорогу.

Переговоры с Москвой о поставках газа продолжаются, по поставкам нефти договоренности достигнуть не удалось. Лукашенко поручил завершить их в ближайшие дни, сообщает БелТА.

В конце декабря Александр Лукашенко уже затрагивал тему поставок нефти в Беларусь, альтернативных российским: «Если я забираю две трубы, скажем, на 60 млн [тонн], у вас останется для прокачки 20 млн тонн, но не 60. Вы уже оценили это как угрозу, а я задаю вопрос: вы зачем меня загоняете в решение вопроса таким образом? Я этого не хочу».