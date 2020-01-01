Главный раввин Польши считает, что Путин вырвал из контекста цитату Липского

Глава Союза еврейских общин Польши и главный раввин республики отреагировали на слова Путина об «антисемитской свинье».

В совместном заявлении Клары Колодзейской-Полтын и Михаила Шудриха дается оценка заявлениям главы российского государства о польском дипломате начала ХХ века Юзефе Липском. Напомним, Путин процитировал слова Липского, якобы сказанные им Гитлеру, о том, что если нацистская Германия сумеет реализовать план по переселению европейских евреев на Мадагаскар, «ему поставят прекрасный памятник в Варшаве».

Путин назвал Липского «сволочью» и «антисемитской свиньей». Между тем в ходе обсуждения, возникшего после высказывания Путина в Рунете, высказывались мнения, что слова Липского скорее отражают его скептицизм в отношении плана Гитлера.

В своем заявлении польские религиозные деятели заявляют: «В то время когда Третий Рейх изгнал тысячи польских евреев в 1938 году, дипломатические службы, в том числе лично посол Липский, предоставили поддержку. Обвинять его в антисемитизме, основанном на одном предложении, вырванном из контекста, крайне безответственно». Обращение опубликовано в польской газете Rzech Pospolita, цитируется по РБК.

«Память о Второй мировой войне является основой современной европейской идентичности», для которой представляет прямую угрозу «фальсификация этой памяти», говорится в заявлении. Отметим, что именно в фальсификации истории в том числе обвиняла российские власти резолюция Европарламента, возлагающая ответственность на Гитлера и Сталина за развязывание Второй мировой войны. После критики этого постановления Европарламента Владимир Путин и сделал за несколько дней ряд комментариев о фактах европейской истории первой половины ХХ века.

По словам Колодзейской-Полтын и Шудриха, «представители высших органов власти Германии не скрывают правду о Второй мировой войне, согласно которой страна была прямым преступником». «Мы также желаем подобной честности российским властям, которые начали войну как союзники Германии, чтобы стать их главной жертвой и, наконец, победителем», — призывают глава Союза еврейских общин Польши и главный раввин республики.