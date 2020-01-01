Близкие к Порошенко телеканалы показали его поздравление вместо речи Зеленского

Украинские телеканалы «Прямий» и «Пятый» 31 декабря показали новогоднее обращение предыдущего президента Петра Порошенко.

Новогоднее обращение действующего президента Владимира Зеленского, который весной 2019 года обошел Порошенко на президентских выборах, было показано следом, уже после наступления нового года.

Владельцем «Пятого канала» является сам Порошенко, конечным владельцем «Прямого» — экс-глава Киевской горадминистрации Владимир Макеенко. Во время президентских выборов 2019 года канал, в частности, вел прямую трансляцию форума сторонников Порошенко и его выдвижения.

Год назад, 31 декабря 2018 года, канал «1+1», на котором выходила передача Зеленского «Вечерний квартал», вместо новогоднего обращения тогдашнего президента Порошенко показал заявление Зеленского, в котором тот в том числе объявил о намерении участвовать в выборах президента через три месяца. Затем было показано обращение Порошенко.