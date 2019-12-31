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В дискуссию о виновных в начале Второй мировой вступила посол США в Польше

Политика
10:45, 31 декабря 2019

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер назвала Гитлера и Сталина виновниками развязывания Второй мировой в 1939 году.

«Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну», — написала Мосбахер в своем аккаунте в Twitter. Это вызвало ответ с официального аккаунта посольства России в Варшаве: «Уважаемая госпожа посол, вы действительно считаете, что знаете об истории больше, чем о дипломатии?», обращает внимание РИА Новости.

События сентября 1939 года оказались вновь в центре международной дискуссии после того, как 19 декабря на своей ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин осудил резолюцию Европарламента, возлагающую ответственность на лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и советского лидера Иосифа Сталина за развязывание Второй мировой войны.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу. Во второй половине сентября часть территории польского государства, в основном составляющая часть современных Беларуси и Украины, была занята войсками СССР и позднее присоединена к Советскому Союзу.

Также были подписаны соглашения с нацистской Германией, в том числе секретная часть о разделе сфер влияния. Накануне 80-летней годовщины этих соглашений министр культуры РФ Владимир Мединский опубликовал статью, в которой охарактеризовал их как «дипломатический триумф СССР».

Военное противостояние СССР и нацистской Германии началось 22 июня 1941 года с нападения гитлеровский войск на Советский Союз, продолжалось чуть менее четырех лет (1418 дней) и унесло жизни 26 миллионов граждан СССР. Союзниками нашей страны в этой войне выступали США, Великобритания и другие страны антигитлеровской коалиции.

В декабре президент РФ Владимир Путин также заявил о намерении написать большую историческую статью и изложить в ней свои взгляды на историю Европы периода Второй мировой войны.

Рубрика: Политика

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