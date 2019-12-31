Путин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом и обменом пленными

31 декабря офис президента Украины сообщил о телефонном разговоре между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Сообщается, что лидеры двух стран резидент «поздравили друг друг с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц, которое произошло 29 декабря».

Также Путин и Зеленский поприветствовали подписание контракта о транзите российского газа через территорию Украины и достигли договоренности о «переходе к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе крымчан, которые находятся в Крыму и на территории России, и россиян, удерживаемых в Украине» [перевод с украинского Sobesednik.ru].

В заключение два президента выразили надежду на скорое начало полного прекращения огня на линии размежевания на Донбассе.