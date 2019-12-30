Первый вице-премьер Беларуси заявил, что с 1 сентября роуминг с Россией "умрет"

Первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой заявил в интервью телеканалу «Беларусь 1», что с 1 сентября 2020 года будет отменен роуминг с Россией, обращает внимание газета «Ведомости».

По его словам, к соответствующей договоренностей страны пришли на уровне регуляторов и с 1 сентября тарифы будут «очень-очень близкими». Он подчеркнул, что «они [тарифы] не будут одинаковыми», однако «будут отличаться на символические абсолютно величины и, можно сказать, роуминг уже умрет».

При этом Крутой отметил, что в вопросе обсуждения интеграции двух стран «по состоянию на сегодняшний день, конечно, ещё остается многоточие». Принципиальные вопросы, по его мнению, связаны с «газом, нефтью и определенными вопросами по налоговой карте», по которым нужно принять «политическое» решение на уровне лидеров России и Беларуси. Он предположил, что оно может быть принято до конца года.

20 декабря президент Республики Александр Лукашенко заявлял, что государства пришли к согласию по цене на нефть и газ на 2020 год: они, по его словам, будут не выше, чем в 2019 году. При этом он отметил, что остались вопросы финансового характера, а конкретные цены будут озвучены в течении двух-трех дней.