Киев и "Газпром" подписали мировое соглашение по штрафу в $7,4 млрд

Киев и «Газпром» подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра юстиции Украины Ивана Лещина, который сообщил об этом в своем Facebook.

Он полагает, что «подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между "Нафтогазом" и "Газпромом", к которым стремилась Украина».

«Подробностей сделки я раскрывать не могу, потому что она конфиденциальная, но важно, что Россия отзывает свои требования, а мы не нарушаем своего правила не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна платить инвестору любую компенсацию», — приводит его слова РИА Новости.

Отмечается, что протокол по газовому сотрудничеству, который был подписан странами 20 декабря подразумевал отказ со стороны Киева от всех претензий в антимонопольных спорах, размер которых оценивается в 7,4 миллиарда долларов, на что российская компания отзывает поданный ранее иск о нарушении Украиной обязательств по защите инвестиций.

Ранее «Газпром» выплатил «Нафтогазу Украины» 2,9 миллиарда долларов по заключению Стокгольмского арбитража, что вице-премьер РФ Дмитрий Козак назвал тяжелым решением: «Был выбор такой: между плохим и очень плохим. Но все вместе мы можем потерять значительно больше, несопоставимые суммы».