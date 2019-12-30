Иван Жданов оценил ущерб от последнего обыска в ФБК в 4-5 млн рублей

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов заявил, что ущерб, нанесенный сотрудниками правоохранительных органов во время обыска в штабе организации и в студии «Навальный Live» составил 4-5 миллионов рублей.

«Ущерб от последнего обыска составил около 4-5 миллионов рублей, но точно не могу сказать. В течение года ущерб идет на десятки миллионов рублей. Пожертвования помогают восстанавливаться, и мы можем работать», — приводит «МБХ Медиа» его слова.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что основатель Фонда, политик Алексей Навальный объяснил обыск со стороны Федеральной службы судебных приставов его отказом удалить фильм «Он вам не Димон».