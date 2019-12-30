ФБР рекомендовало спросить Белый дом о данных по предотвращению терактов в РФ

В Федеральном бюро расследований не стали комментировать сообщение о помощи спецслужб США в предотвращении теракта на территории РФ, передает ТАСС.

«Мы признательны, что вы обратились в пресс-службу [ФБР], но по вашему запросу мы направляем вас к Белому дому», — заявили журналистам в пресс-службе ведомства.

Ранее на сайте Кремля появилось сообщение о телефонном разговоре президента России Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого, как утверждается, российский лидер поблагодарил американского коллегу за «переданную по линии специальных служб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России». При этом конкретные данные в сообщении не приводятся.

Накануне стало известно о задержании двух россиян, которых ФСБ подозревает в подготовке терактов «в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников». Отмечалось, что информацию о них служба безопасности получила от США.