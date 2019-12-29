В МИД России создан департамент по международной информационной безопасности

Владимир Путин подписал указ, которым в МИД создается новый 42-й департамент и увеличивается число сотрудников ведомства.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на Facebook ведомства, новое подразделение МИД будет заниматься разработкой и реализацией государственной политики в области международной информационной безопасности (МИБ), «в том числе борьбой с использованием информационных технологий в военно-политических, террористических и иных преступных целях».

Сообщается, что структура будет курировать деятельность международных организаций и форумов и отвечать за работу в двустороннем формате.

«Подразделение будет заниматься разработкой и согласованием международных соглашений в этой сфере, курировать деятельность различных рабочих групп, координировать работу с международными организациями», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Кроме этого, департамент будет вносить предложения по улучшению нормативной правовой базы сотрудничества с другими государствами, международными организациями и компетентными неправительственными организациями в области информационной безопасности.

Уточняется, что указ о создании 42-го департамента в МИД был подписан президентом накануне, 28 декабря. Этим же документом увеличивается число сотрудников центрального аппарата ведомства с 3 358 до 3 391 человек.