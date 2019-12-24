В России массово начали менять пропорции на выборах в городские парламенты

Парламенты ряда городов и регионов начали изменять правила проведения выборов, снижая число депутатов, избираемых по партийным спискам, за счет одномандатников, а также уменьшая общее число депутатов, сообщают «Ведомости».

В Нижегородской области число депутатов уменьшили с 47 до 35 человек. Аналогично поступили во Владимире и намерены в Астрахани. Ульяновская область приняла закон, дающий Ульяновску, Новоульяновску и Димитровграду право на полную смену смешанной системы на мажоритарную. Публичные слушания по законопроекту провели в Костроме и намерены провести в Магадане.

В Ижевске число депутатов горсовета уменьшили на семь, а вместо действовавшей пропорции между одномандатными округами и партийными списками 50% на 50% установили соотношение 25 к 10.

такая тенденция отмечалась и в прошлом году:

"Единая Россия" снова задавит финансовым и административным ресурсом"

По статистике, как отмечает издание со ссылкой на исследование фонда «Либеральная миссия», представители «Единой России» в сентябре 2019 года занимали места в 83,6% округов там, где действовала смешанная система, и лишь в 60,8%, если она была мажоритарной.

«Есть концепция, что одномандатники спасают результат «Единой России». Но [есть и] обратная сторона медали: при увеличении числа округов понижается стоимость кампании и увеличиваются шансы менее ресурсных кандидатов», — поясняет собеседник газеты, близкий к АП.

«Привязка депутата к конкретному округу позволяет наиболее эффективно отстаивать интересы конкретной территории», — полагает член ЕР, отмечая, что на уровне муниципальных выборов политическая повестка не так важна.

«Ослабление роли партий ударит по всем, в том числе и по "Единой России". Депутаты станут хуже управляемы, больше связаны с местными элитами, а не с партийной номенклатурой, ценность самих партий снизится, как и значимость карьеры в них», — отмечает политолог Александр Кынев.