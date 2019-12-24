Путин заявил, что Россия первой в мире обзавелась гиперзвуковым оружием

Президент РФ рассказал об успехах страны в работе по созданию новейшего баллистического, гиперзвукового и ядерного оружия.

Как передает «Интерфакс», об этом Владимир Путин сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны России во вторник, 24 декабря.

По словам российского лидера, в стране полным ходом идет работа над созданием межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», гиперзвуковой ракеты «Циркон», подводного аппарата «Посейдон» и крылатой ракеты с ядерной силовой установкой «Буревестник».

Владимир Путин подчеркнул, что Россия не собирается становиться страной-агрессором, однако именно она первой в мире обзавелась гиперзвуковым оружием.

«Догоняют нас. Ни в одной стране мира нет гиперзвукового оружия вообще, гиперзвукового оружия континентальной дальности тем более», — пояснил президент, назвав, эту ситуацию уникальной.

Российский лидер отметил также, что объем новейшего оружия в ядерной триаде России в 2019 году достиг 82%.

По мнению Путина, РФ не должна устраивать фраза «российская техника не уступает лучшим мировым образцам». «Она должна быть лучше мировых, если мы хотим побеждать, это не игра в шахматы, где нас может устроить ничья иногда, это военная организация государства. Мы можем этого добиваться и добиваемся. И так нужно по всем компонентам работать», — заявил глава государства.