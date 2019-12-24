Член СПЧ заявила, что Фадеев не может быть главой Совета из-за некомпетентности

Член Совета по правам человека журналистка Екатерина Винокурова заявила в эфире телеканала «Дождь», что новый глава СПЧ Валерий Фадеев «позволил себе на [неё] наорать» из-за вопроса о Беслане, который она задала президенту РФ Владимиру Путину во время его ежегодной встречи с членами Совета.

«Фадеев на меня начал орать на тему того, что я себе позволяю, хотя я всего-навсего хотела высказать свое мнение. Я хочу, чтобы было разбирательство», — утверждает Винокурова, добавляя: «Мне сказали, что я похитила полчаса времени президента на какой-то там Беслан».

Как она поясняет в своем Telegram-канале, в связи с возникшим конфликтом Путин может исключить её из СПЧ по представлению Фадеева, но сама она уходить оттуда не намерена. При этом, с её слов, на попытки обсудить произошедшее глава Совета «просто не ответил».

Кроме того, Винокурова также подчеркивает, что «Фадеев не подходит на роль главы Совета по правам человека и гражданскому обществу, потому что он не понимает, что такое права человека и гражданское общество». Она сообщила, что Путину до сих пор не были направлены некоторые доклады членов Совета, в том числе про выборы, которые были подготовлены специально для встречи с президентом, прошедшей 10 декабря.

Ранее Sobesednik.ru писал о заявлении главы комиссии по гражданским свободам Николай Сванидзе, в котором он сообщал, что Фадеев не стал показывать Путину его доклад о свободе собраний, отправив документ на «доработку», в связи с чем выводы из него могут не войти в поручения президента. При этом член президиума СПЧ Александр Верховский назвал такое решение нового председателя Совета «странным». «Непонятно, что там еще дорабатывать, кто будет этим заниматься и почему документ так и не передан», — заявлял он.