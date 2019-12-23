Украинцы назвали главными событиями года обмен пленными и выборы президента

Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса 2 500 украинцев о главных событиях года в их стране.

Согласно этим данным, 48% опрошенных назвали главным событием года обмен военнопленными между Россией и Украиной, пишет ТАСС. 44% респондентов назвали таковым выборы президента, а 21% посчитали важным событием 2019 года возобновление переговоров об урегулировании конфликта на территории Донецкой и Луганской областей.

Также среди событий года названы выборы в Верховную раду (15%), выход сборной Украины на Чемпионат Европы по футболу в 2020 году (13%) и укрепление гривны (10%).