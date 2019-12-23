Саудовский суд приговорил пятерых обвиняемых по делу Хашогги к смертной казни

Суд Саудовской Аравии приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогги к смертной казни.

Еще трое осуждены на 24 года лишения свободы, передает Bloomberg ссылкой на представителей генеральной прокуратуры.

Напомним, обозреватель газеты The Washington Post Джамаль Хашогги был убит 2 октября в саудовском консульстве в Стамбуле. По данным турецких СМИ, журналист подвергся пыткам, после чего был обезглавлен.

В сентябре текущего года наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман признал ответственность за гибель Хашогги, однако заявил, что ничего не знал о готовящемся убийстве.