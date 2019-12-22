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Пресс-служба КПРФ пояснила слова Зюганова о досрочных выборах президента

Политика
10:25, 22 декабря 2019

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов 21 декабря во время конференции «Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа» допустил проведение досрочных выборов президента России в сентябре 2020 года.

«Мы уже в конце января — в феврале должны провести мощный форум патриотических сил, где утвердить программу, сформировать правительство национальных интересов и народного доверия. И уверенно двигаться на выборы и в сентябре думские, и я не исключаю, что могут быть досрочные и президентские выборы», — заявил Зюганов.

Слова коммуниста вызвали резонанс в политической сфере. Пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко в комментарии ТАСС пояснил, что фраза политика была направлена на «мобилизацию соратников».

«Это не догма и не точный прогноз, это вероятное развитие ситуации в частности», — заявил Ющенко, добавив, что политические кризисы «происходят совершенно внезапно».

Выборы президента РФ запланированы на 2024 год.

Рубрика: Политика

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