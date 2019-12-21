Вашингтон выделил на противодействие России в 2020 году $734 миллиона

Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2020 год с санкциями против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока».

Документ предполагает запрет на военное сотрудничество с Москвой и увеличение расходов на «европейскую оборонную инициативу» с целью «сдерживания России» в размере $734 миллионов, пишет ТАСС.

В связи с покупкой Турцией российских зенитно-ракетных комплексов C-400 запрещаются поставки Анкаре самолетов F-35. Уточняется, что Пентагон может потратить до $30 миллионов на хранение шести F-35, которые ранее использовались для обучения турецких пилотов на авиабазе США.

Компаниям, осуществляющим прокладку «Северного потока – 2» и «Турецкого потока», предписано прекратить строительство. Отмечается, что введение санкций связано с «обеспечением энергетической безопасности Европы».

Перед принятием оборонного бюджета США швейцарская компания Allseas, которая является подрядчиком «Северного потока – 2», заявила о приостановке работ на газопроводе. «Allseas ожидает руководства, включающего в себя необходимые нормативные, технические и экологические разъяснения от властей США», –говорится в пресс-релизе компании, опубликованном на ее сайте.

Ограничения вступают в силу незамедлительно, с момента подписания документа.

Общий объем американского оборонного бюджета составил $738 миллиардов. На базовые нужды Пентагона выделяется $635 миллиардов, на продолжение военных операций в Афганистане, Сирии, Йемене и террористам в других странах – $71,5 миллиарда. На военную помощь Украине будет направлено $300 миллионов. На поддержание боеготовности американского ядерного оружия, а также на прочие оборонные нужды предполагается потратить $31,5 миллиарда.