В космические войска США могут войти до шести тысяч человек

Президент США Дональд Трамп подписал закон об учреждении американских космических сил, на которые выделят $40 миллионов.

Как сообщает телеканал CNN, образование нового рода войск было утверждено в рамках подписанного главой государства оборонного бюджета на 2020 год.

Командующим новых войск назначен генерал Джон Реймонд, в подчинении которого находятся 16 тысяч военнослужащих и гражданских. По предварительным данным, из них в космические силы перейдут от пяти до шести тысяч человек (всего американские ВВС насчитывают 300 тысяч).

Предполагается, что космические силы разместятся на шести базах, в частности в штатах Колорадо, Алабама и Калифорния.

На работу космических войск из оборонного бюджета США выделено $40 миллионов. При этом изначально Пентагон запрашивал сумму в $72,4 миллиона.

Отмечается, что это первый факт создания в США нового рода войск начиная с 1947 года, когда появились американские военно-воздушные силы, в ведении которых до нынешнего дня находились и космические войска.

В скором времени будут представлены образцы военной формы и символы американских космических подразделений.