Британия может изменить закон о спецслужбах от 1351 года из-за Китая и России

Правительство Великобритании может пересмотреть закон об измене, затрагивающий передачу государственных секретов и регулирующий деятельность спецслужб, который был принят ещё в 1351 году, сообщает ТАСС со ссылкой на The Times.

Отмечается, что это связано с активностью России и Китая в странах Запада. По информации английских властей, законотворческая деятельность в данном случае направлена на то, чтобы «предоставить службам безопасности юридические полномочия, которые необходимы им для противодействия растущей угрозе враждебных государств в настоящее время и в будущем». Среди возможных мер называется регистрация «иностранных агентов».

По данным газеты, возможны также и изменения в работе британской службы внешней разведки МI6, которой могут предоставить юридические основания для защиты государства от «враждебных субъектов» за территорией Великобритании.

«Эта работа <…> объединит вместе новые и обновленные полномочия, даст нашим спецслужбам законные права, в которых они нуждаются, чтобы бороться с нарастающими угрозами со стороны враждебных государств», — говорится в пояснениях к тронной речи в парламенте королевы Елизаветы II (по традиции так оформляется программа действий правительства Ее Величества).

Как считает эксперт по безопасности и разведке из Букингемского университета Энтони Глис, такая мера позволит МI6 проявлять большую независимость.