Володин встретился с членами Палаты лордов Британии ради установления отношений

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи, на которую он ранее пригласил, делегацию Палаты лордов Великобритании заявил о намерении возобновить общение между парламентами двух стран, сообщает пресс-служба ГД.

«Мы с вами можем говорить о возобновлении межпарламентских контактов, потому что это первая встреча между депутатами Государственной Думы и членами парламента Великобритании. Когда нет диалога, нет доверия. Диалог появляется — значит, будет доверие. В любом случае будет больше понимания друг о друге и мы можем говорить о развитии отношений», — высказался Володин, отметив, что это был «открытый» диалог и его можно расценивать как старт отношений.

«Мы были поражены открытостью россиян. Для нас важно выстраивать отношения, работая изнутри, понимая людей, которые живут в этой стране, а не извне», — прокомментировал встречу виконт Джон Десмонд Уэверли.

Было решено продолжить общение и в дальнейшем, но уже в рамках ПАСЕ, Арктического совета и, возможно, конференции о защите исторической памяти о Второй мировой войне, куда будут приглашены и другие государства, среди которых США, Израиль и страны Европы.

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