В плане обороны Беларуси учли варианты "расшатывания обстановки" и опыт Украины

Исполняющий обязанности начальника Генерального штаба Беларуси Александр Вольфович заявил, что план обороны страны, подписанный сегодня главой Республики Александром Лукашенко, учитывает опыт многих современных конфликтов, в том числе и в Украине, передает «Интерфакс».

По его словам, во время создания документа «изучался опыт конфликтов в Сирии, Украине, Боливии, Венесуэле», в связи с чем «сделаны выводы по этапам возможной эскалации конфликта». Он подчеркнул, что Беларусь «миролюбивая страна» и не считает другие государства агрессорами, а план нацелен исключительно на «защиту своей земли».

При этом Вольфович отметил, что современные конфликты редко подразумевают крупномасштабные военные столкновения: «Расшатывается обстановка в стране, действуют мелкие группы, оппозиция, диверсионно-разведывательные группы». Он также упомянул, что широкое распространение в мире получили «наемники частных военных компаний», которые «пытаются расшатать обстановку в стране, проверить на прочность всю силовую составляющую».

Аналогичной позиции придерживается и госсекретарь Совбеза Республики Станислав Зась, заявивший, что в документе «акцент делается на предотвращении развязывания агрессии, стратегическом сдерживании». По его мнению, в большинстве случаев на настоящий момент «все начинается с дестабилизации ситуации в стране, провоцирования внутреннего вооруженного конфликта».

Министр обороны Беларуси Андрей Равков также уточнил, что в плане прописаны и те действия для мирного времени, направленные на то, чтобы «снизить вероятность возникновения конфликтов или свести ее к нулю».