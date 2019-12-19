Путин отверг возможность присутствия иностранных войск в Донбассе

Глава российского государства в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о будущем «минских соглашений».

Разговор о статусе ДНР и ЛНР и присутствии в них наемников из других стран с Владимиром Путиным вел, в частности, журналист из Украины Роман Цимбалюк.

Отвечая на его вопрос, российский президент заявил, что в Донбассе нет иностранных войск, о необходимости вывода которых говорится в «минских соглашениях». По его словам, там есть наемники, «французы и немцы, на одной стороне и на другой», и с ними можно начать разбираться.

«Там есть местная милиция, местные силы самообороны из местных жителей», — добавил Путин, пояснив, что именно они составляют основу вооруженных формирований в Донбассе.

При этом глава государства предположил, что «танки и тяжелая артиллерия» появляются у этих людей за счет «структур государств, которые симпатизируют» сторонам конфликта, «но это уже их техника».

Кроме того, главной проблемой Путин считает отсутствие у Киева желания урегулировать конфликт в диалоге с людьми. Так, по словам президента РФ, его огорчило заявление Владимира Зеленского о возможности пересмотра «минских соглашений». «Пересмотр "минских соглашений" ведет в тупик», — заявил он.