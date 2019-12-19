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Путин объяснил, что присвоил Кадырову звание Героя России за ежедневные риски

Политика
13:45, 19 декабря 2019

В ходе пресс-конференции Владимир Путин заявил, что «не просто так» присвоил главе Чечни звание Героя России.

Такое заявление глава государства сделал, отвечая на вопрос специального корреспондента «Коммерсанта» Андрея Колесникова, напомнившего о дискуссии между Путиным и режиссером Александром Сокуровым на встрече членов Совета по правам человека с главой государства.

В связи с этим президент вспомнил первого президента Чечни Ахмата Кадырова, который, по мнению Владимира Путина, погиб «за Чечню, за чеченский народ и за Россию». При этом его сын и нынешний глава республики Рамзан Кадыров «до сих пор подвергается опасности в ежедневном режиме», заявил Путин.

«Кроме того, он до сих пор принимает участие в различных боевых операциях. Мне директор ФСБ докладывал. Я таких указов (присвоение звания Героя России) просто так не подписываю», — добавил российский президент.

По его словам, за восстановление Грозного после войны Кадырову «в принципе можно было бы и Героя труда дать, но молодой еще, подождет».

Теги: #Путин #Чечня

Рубрика: Политика

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