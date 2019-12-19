Европарламент осудил закон об "иностранных агентах" и призвал отменить его

Европарламент принял резолюцию, в которой призвал Россию упразднить закон об «иностранных агентах», а также убедиться, что законы государства соответствуют Конституции и международным обязательствам РФ, сообщает «Интерфакс».

«Резолюция также осуждает недавно одобренные изменения в законе об "иностранных агентах", которые значительно расширят сферу его применения и будут дискредитировать людей, определяя их как "иностранных агентов". Эта мера часто используется против представителей гражданского общества, членов политической оппозиции и, кроме того, независимых журналистов», — говорится в официальном заявлении представителей международной организации.

Ранее президент РФ Владимир Путин раскритиковал другую резолюцию Европарламента, заявив, что информация, которая приводится там — «ни на чем реально не основанная беспардонная ложь», а авторы документа, по его мнению, «чуть ли не обвиняют СССР, наряду с нацистской Германией, в развязывании Второй мировой войны».