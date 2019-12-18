СМИ: Берлин выслал зама военного атташе из бывшего ГРУ, занимавшегося вербовкой

Из Германии выслали проработавшего два года заместителем военного атташе в посольстве России в Берлине Евгения Суцкого, передает «Новая газета» данные совместного расследования Bild и Bellingcat.

По информации журналистов, Суцкий также является сотрудником Главного управления Генштаба (ранее ГРУ), а в Германии в том числе вербовал немецких чиновников в целях продвижения российского газопровода «Северный поток-2».

Факт общения с ним подтвердил экс-кандидат от политической партии «Христианско-демократический союз Германии» Салахдин Кобан, отказавшийся, однако, обсуждать предмет разговора. По информации расследователей, Суцкий намеревался завербовать его.

Ранее Sobesednik.ru писал, что власти ФРГ объявили персонами нон грата и выслали из страны двух сотрудников российских спецслужб, работавших в посольстве РФ в Берлине в связи с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которого президент России Владимир Путин назвал организатором терактов в Москве. При этом имена высланных дипломатов не назывались. Действия Германии в российском МИДе назвали «безосновательными и недружественными».