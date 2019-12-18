Кудрин считает, что в неэффективности ЦБ виноват инвестклимат и геополитика

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин объяснил неэффективность деятельности Центрального банка России по развитию финансового рынка «общим состоянием инвестиционного климата и геополитической ситуацией», передает ТАСС.

Так глава ведомства прокомментировал отчет аудиторов по оценке эффективности программы Банка России по развитию финансового рынка РФ в 2016-2018 годах. В своем докладе они пришли к выводу, что восемь из 13 целевых показателей достигнуть не удалось. При этом Кудрин убежден, что представленные его подчиненными «выводы понятны и правильны», но обсуждать их имеет смысл лишь в широком контексте. С результатами документа согласился и зампредседателя ЦБ Сергей Швецов, заявивший, что «большинство выводов точно подмечают проблемы, которые сопровождают процесс развития финансового рынка».

Аудитор СП Алексей Саватюгин, комментируя результаты, заявляет, что «по стабильности финансовой системы мы занимаем 120-е место [в мире], а по масштабу финрынка находимся на 77-м месте», что, как он считает, «не соответствует позициям России по номинальному ВВП и по паритету покупательной способности — одиннадцатая и шестая строчка соответственно».

«Несмотря на практически полное выполнение плана мероприятий на прошлую трехлетку (97,8%), добиться ожидаемых результатов в основном не удалось», — говорится в документе. Из него также следует, что в стране наблюдается уменьшение количества институтов финансовых рынков в 1,5-2 раза, что «ведет к снижению конкуренции и свидетельствует о сложности выхода на финансовый рынок новых участников». Отмечается падение кредитования нефинансовых организация, а рост показателя в финансовом секторе рос за счет физлиц, полагают авторы доклада.

В СП также подчеркнули выявленные ими проблемные места в законодательстве, а также обратили внимание, что «Банк России сам ставит перед собой цели, сам определяет критерии их достижения и сам же оценивает успешность своей работы, что не вполне корректно».