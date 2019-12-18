Глава Малой Охты пожаловался на мундепа из-за съемки с медвежьими ушами

Глава петербургского муниципального образования Малая Охта пожаловался на оппозиционного депутата из-за видеоэффекта.

Как пишет Znak.com, в своем заявлении глава Малой Охты Дмитрий Монахов написал, что муниципальный депутат Василий Кунин снимал его в ходе заседания на видео, «используя технические возможности мобильного устройства» и приставляя к изображению лица «уши и морду медведя». По словам оппозиционера, чиновник посчитал это действием, попадающим под статью 5.61 КоАП РФ («Оскорбление»).

Кунина вызвали в прокуратуру для объяснений, где он подемонстрировал сделанную им видеозапись. «На видео ничего подобного нет. И я не помню, что когда-либо позволял себе так издеваться над главой Малой Охты», – заявил депутат. Он сообщил, что в надзорном ведомстве «грустно посмеялись» и оставили жалобу Монахова без удовлетворения.

В округе Малая Охта в Красногвардейском районе Петербурга по итогам последих выборов в муниципальный совет удалось пройти восьми представителям партии «Яблоко» и одному представителю команды политика Алексея Навального, отмечает издание. Остальные 11 мандатов достались провластным кандидатам. Дмитрий Монахов, возглавляющий муниципалитет с 2004 года, избирался от партии «Единая Россия».