В "Единой России" подготовили предварительный список кандидатов на выборы в ГД

Исполком «Единой России» подготовил список возможных кандидатов в депутаты в следующем созыве Госдумы выборы в который пройдут в 2021 году, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники в центральном аппарате партии.

Лидерами списка, как утверждается, являются спикер ГД Вячеслав Володин, вице-спикер Александр Жуков, руководитель фракции единороссов в Госдуме Сергей Неверов и его первый заместитель Андрей Исаев. Однако, по данным газеты, в документе не говорится, кто должен принимать участие в выборах, а кто нет. «Мы ранжировали депутатов по их полезности и объяснили, почему так думаем», — поясняет собеседник издания. При этом утверждается, что около 10% действующих депутатов не изъявляют желания переизбираться на новый срок.

Ранее генсек «Единой России» Андрей Турчак заявлял о разработке списка депутатов с их оценками, однако источник «Коммерсанта» утверждает, что во фракции ни о каких списках не слышали.

Собеседники издания, близкие к администрации президента, заверяют, что более 50% депутатов на настоящий момент могут идти на переизбрание, однако окончательные итоги подведет праймериз, результаты которого утверждает внутренний блок АП.

Руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин полагает, что к выборам можно допустить одномандатников, которые одержали победу с перевесом в 20% и выше, а таких, как утверждается, большинство. При этом политолог Дмитрий Бадовский считает, что обновление Госдумы в 2021 году может осуществиться не столько за счет представителей партии большинства, сколько за счет оппозиции и малых партий, если последним удастся преодолеть 5% порог.