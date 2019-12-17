Минфин согласился на "копромисс" по льготам для нефтяников без налога на ПНГ

Минфин направил правительству «компромиссное» предложение по предоставлению льгот для разработки Приобского месторождения. Согласно документу, финансирование может полностью вестись из Фонда национального благосостояния, а размер дотаций хотят привязать к цене на нефть, передает «КоммерсантЪ».

Ранее, как писал Sobesednik.ru, Минфин предлагал компенсировать выпадающие расходы за счет введения налога на попутный нефтяной газ (ПНГ) во всей отрасли, однако, как заявил глава налогового департамента Минфина Алексей Сазанов, министерство «просили не трогать ПНГ». «При сегодняшней цене нефти вычет будет таким, как просит компания [46 миллиардов рублей для «Роснефти»]. Но если цена нефти опустится ниже базовой, вычет предоставляться не будет. А между базовой и некой фиксированной ценой [сегодня — $65 за баррель] это будет линейная возрастающая функция», — поясняет Сазанов.

При этом он отмечает, что «не облагать ПНГ налогом — это странно»: «Мы единственная страна, которая установила нулевой налог на ПНГ, который даже не привязывается к его утилизации. Мы считаем, что это неправильно, потому что ПНГ — это полезное ископаемое, которое имеет природную ренту, а ею компании должны делиться с государством».

На вопрос журналиста о том, не видит ли глава департамента проблемы в значительном профиците нефтепродуктов, который может возникнуть в связи с инвестировании средств государства в модернизацию нефтеперерабатывающих заводов, он ответил, что видит «проблему в обратном». По его словам, «если не принять никаких мер, мы останемся с кучей нерентабельных заводов». Сазанов считает, что «лучше сейчас заставить их модернизироваться, чтобы они были готовы выживать и без господдержки в ситуации, когда государство по тем или иным причинам не сможет ее оказывать в том же объеме». «Немодернизированный завод в Центральной России не выдержит без государственной поддержки», — продолжает он, поясняя, что «бесконечно долго жить на игле государственных денег, той или иной поддержки», — это «самое простое», однако «мы должны знать, что наши заводы не закроются и будут продолжать работать, людей не уволят», а для этого необходимо, чтобы заводы «были готовы» к «разным ситуациям», которые могут произойти.

Ранее директор департамента бюджетной политики и стратегического планирования Минфина Владимир Цибанов заявил, что рост прибыли нефтяных компаний не способствует появлению новых проектов и расширению инвестиций, так как средства тратятся на погашение кредитов, выкуп акций и выплаты дивидендов.