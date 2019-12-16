Ждать и надеться. Станислав Белковский об успехах встречи Путина и Зеленского

Станислав Белковский подводит итоги «нормандского саммита» Путина и Зеленского при участии Макрона и Меркель в Париже.

Президенты России и Украины соответственно Владимир Путин и Владимир Зеленский наконец-то встретились. В Париже, на четырехстороннем (+ Германия + Франция) саммите в «нормандском формате».

Невольно вспоминается анекдот про Рабиновича, который раз в год эмигрировал из Советского Союза в Израиль, а еще раз в год — возвращался обратно. «Зачем вы так делаете, Рабинович?» — «Эх, что Израиль, что СССР — одно говно. Но пересадка — в Париже».

Правда, гордые украинские журналисты французской столицей остались недовольны. Стандартные жалобы: пресс-центр плохой, давка, духота, везде какие-то ямы и мостки с элементами всеобщей забастовки. Главное же, что могло разочаровать любого охотника за сенсациями, — на саммите их не случилось.

Россия в лице г-на Путина и Ко потребовала твердо придерживаться подписанных в 2015 году соглашений «Минск-2». Это значит: сначала выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и внесение особого статуса истерзанных районов в Конституцию Украины, а потом — передача Киеву контроля над государственной границей в этих местах. Фактически это — замороженный конфликт приднестровского образца, что Москву вполне устраивает. Пока ситуация такова, какова она есть, любое движение Украины в направлении НАТО будет бесконечно медленным.

Украина в лице г-на Зеленского и Ко, разумеется, заявила, что конституционные поправки принять невозможно: грянет буря народного гнева, перед которой не устоит никакая власть. Но реалистичной концепции «Минска-3» не предложили, так что всё зависло до следующего такого же саммита, намеченного на весну-2020.

Из примечательного можно выделить еще вот что. Прежде на таких мероприятиях вела игру канцлер ФРГ Ангела Меркель как неформальный лидер Единой Европы. Нынче она очень неважно себя чувствует — и политически, и, увы, физически. И роль плеймейкера — делателя игры — перешла к французскому президенту Эмманюэлю Макрону. Самому молодому правителю Франции после Наполеона I — занял Елисейский дворец в 39 лет. Что по нынешним временам вообще почти детство. Вон, всем приоритетным кандидатам на пост президента США уже хорошо за 70. А этому... Хороший мальчик, красивый. Путину нравится. Тем более что г-н Макрон хочет войти в историю новым пактом с Россией и поэтому куда толерантнее к хозяину Кремля, чем его предшественник Франсуа Олланд и та же г-жа Меркель. Следовательно, более придирчив к Украине.

Станислав Белковский // стоп-кадр / Youtube / "Белковский ТВ"

Впрочем, один позитивный результат саммита налицо. РФ и Украина договорились об очередном обмене военнопленными. По принципу «всех установленных на всех установленных». Люди превыше политики, так что можно зафиксировать внятный успех.

И — пока всё. Владимир Зеленский показал, что харизма и обаяние у него есть. Но полной профессиональной готовности к отправлению обязанностей президента поглощенной войной и коррупцией страны — пока нет. Надо лучше готовиться к саммитам и политической жизни вообще.

Еще встреча в том самом формате N4 запомнилась пластиковыми столами и стульями, за которыми сидели лидеры в роскошных интерьерах хорошо помнящего Людовика XV и того же Наполеона дворца. Многие журналисты не поняли, но — это дань протестантскому аскетизму уходящей Ангелы Меркель. Г-н Зеленский, кстати, эту фишку просёк и потому явился во дворец на скромном автомобиле Renault Espace, а не бронированном членовозе, как некоторые.

Что теперь? Ждать и надеяться. Бог даст, концепция «Минска-3» к весне появится. Но само ее наличие не гарантирует успеха урегулирования в ОРДЛО. Более надёжное решение — молиться. А что же ещё?

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Материал вышел в издании «Собеседник» №48-2019 под заголовком «В Париже заплатили дань Меркель».