Рабочая группа ДНР подготовила предложение о новых участках разведения войск

В ДНР подготовили новые предложения по демилитаризации территорий, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя представительства республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслана Якубова.

Якубов напомнил позицию ДНР по поводу предыдущих неудачных попыток разведения войск: «Украинская сторона, несмотря на гарантии безопасности, нарушает режим прекращения огня, подвергая риску людей, которые задействованы в проведении разведения».

13 декабря глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о готовности привлечь к решению вопроса о демилитаризации на территории Луганской и Донецкой областей миротворцев ООН, если «минские договоренности» так и не оправдают себя.