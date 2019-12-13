Пискарев хочет запретить законом обучение кандидатов "за зарубежные деньги"

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России предлагает в административном порядке преследовать граждан, которые проходили обучение на базе нежелательных в РФ организаций за рубежом.

«У нас есть административная и уголовная ответственность, если события происходят в России, но, учитывая, что ответственности за обучение в этих центрах за границей не предусмотрено, все они перекочевали из России за границу», — приводит ТАСС слова главы комиссии Василия Пискарева.

По словам парламентария, такие курсы проводилось в странах Прибалтики, Финляндии и Чехии. «Потом те, кто прошел обучение, приезжают сюда и начинают организовывать здесь протестные акции», — продолжает парламентарий, также уточняя, что они, по его мнению, еще и «вовлекают несовершеннолетних» в протестную активность и «пропагандируют наркотики».

«Наиболее яркую активность проявили четыре из них [НКО]. Это Национальный демократический институт международных отношений, который базируется в США, это "Открытая Россия" (Великобритания), это Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов (США) и "Человек в беде" (Чехия)», — уточняет Пискарев.

Он заявляет, что нежелательные организации на иностранные деньги готовят кандидатов на государственные позиции, при этом ими якобы «разработаны четкие методики, каким образом повлиять на волеизъявление граждан, как подготовить своего кандидата в депутаты». Приводить конкретные примеры депутат не стал, отметив, что ему «не хотелось бы ставить под сомнение волеизъявление» граждан.

«Мы знаем, что такие ситуации имеют место быть, чтобы в дальнейшем не допускать того, чтобы за зарубежные деньги готовились специалисты в органы власти и органы местного самоуправления», — подытожил Пискарев.