В центре внимания
Фото: depositphotos
"Обзывали меня бомжой". Как детей в школах травят из-за бедности родителей
Критикуют не шутя: молодые юмористы высмеивают власть, ТВ – подтягивается
50 дней на задворках "Дороги жизни": как живут дольщики недостроя "Щегловская усадьба"

Новости дня

12 декабря, четверг

[18:02]В Совфеде поддержат закон об ответственности чиновников за оскорбления россиян
[18:00]Россияне готовы потратить на новогодние подарки до трети зарплаты
[17:44]Сотрудники центра "Э" задержали четверых напавших на девушек в Петербурге
[17:26]Число желающих получить гражданство РФ выросло на 80%
[17:09]Бывшего мэра Челябинска арестовали по делу о многомиллионных взятках
[17:08]Путин заявил о необходимости соблюдения прав и свобод человека в новых законах
[16:44]Губернатор Иркутской области Сергей Левченко написал заявление об отставке
[16:13]В транзитных зонах российских аэропортов появятся курилки
[16:12]Слова Рёсте об отстранении РФ от Кубка мира вызывали смех у тренера сборной
[15:41]Защиту Соколова обвинили в попытке повлиять на экспертов через СМИ
[15:40]Родители 5-летней девочки не забрали её из клиники даже после решения Мосгосуда
[15:00]Голодец заявила, что международная федерация хоккея не перенесет ЧМ из России
[14:59]Родителей, представляющих угрозу для ребенка, предлагают изымать из семей
[14:58]43% российских компаний не намерены применять ИИ в своей работе
[13:54]К смерти Юрия Лужкова могло привести осложнение при коронарографии
[13:53]Шувалова вышла из КПРФ в Москве на фоне обсуждения создания новой фракции в МГД
[13:05]Ведутся поиски одного пропавшего при пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов"
[12:56]Каждый одиннадцатый работник в России точно уверен, что его могут уволить
[12:13]Владелец "Зимней вишни" должен выплатить семьям погибших почти 120 млн рублей
[12:05]"Что-то многовато" бюджета не выполнено в этом году, считает Путин
[11:45]Решение Фадеева "доработать" доклад Сванидзе о митингах в СПЧ считают "странным"
[11:33]В Бурятии идет проверка после гибели ребенка из-за упавшего на него телевизора
[11:06]Причиной крушения вертлета Ми-28 на Кубани могла стать техническая неисправность

11 декабря, среда

[18:26]Президент Грузии заявила, что её слова об отсутствии армии вырваны из контекста
[18:25]Грета Тунберг стала "человеком года" по версии журнала Time
[18:21]Сурков посоветовал не верить словам "пьяного" Авакова о "сдавших нервах"
[17:45]Кадыров обвинил режиссера Сокурова в национализме после встречи Путина с СПЧ
[17:43]Лишь 20% россиян считают ненужным вводить негосударственный контроль в больницах
[17:37]Главой оператора мусорной реформы может стать экс-куратор "Восточного"
[17:09]В МЧС хотят проводить учения без прогнозных моделей
[16:26]В Москве открылся центр гемодиализа, доступный для онкопациентов
[16:01]Песков уверен, что Путин не станет смотреть сериал "Слуга народа" Зеленского
[16:00]В Оренбурге мужчину осудят за двойное убийство, совершенное в 1995 году
[15:52]Полиция Подмосковья ищет убийцу, обезглавившего местного фотолюбителя
[15:39]Верховный суд разрешил улаживать налоговые дела выплатой долга в ходе процесса
[15:38]Медведев предлагает снизить порог беспошлинного ввоза посылок в РФ с €500 до €20
[15:36]В Дагестане под домашний арест отправлены полицейские, обвиняемые в пытках
[15:34]СФ одобрил поправки в КоАП, вводящие штраф до 5 млн рублей для СМИ-иноагентов
[14:46]Шамана Габышева оштрафовали за размахивание мечом перед полицейскими
[14:35]СК завел дело на сторонника "Правого сектора", готовившего теракт в Мурманске

Фото: Global Look Press
Как избавиться от звонков из банков с предложением взять кредит
Что нужно и не нужно делать, если в доме вдруг разбился градусник
Фото: Global Look Press
Что делать человеку, если он получил травму из-за гололеда
Держим на пульсе. Как правильно измерять артериальное давление дома
Фото: Global Look Press
Спи, малыш! Основные правила здорового сна для самых маленьких
Казань – лучший город в России (по мнению россиян) // фото: Global Look Press
10 лучших городов страны по мнению самих россиян
Кадр из фильма "Невероятная жизнь Уолтера Митти"
"Трудности перевода" в "Евротуре": куда и как уезжают молодые россияне
Фото: Global Look Press
Десять "зимних" советов для автомобилистов
Фото: Global Look Press
Народная молва: что обсуждают жители российских регионов в Интернете
Самые атмосферные отели Москвы

В Совфеде поддержат закон об ответственности чиновников за оскорбления россиян

Политика
18:02, 12 декабря 2019

Совет Федерации поддержал концепцию закона об оскорблении представителями власти граждан, однако призвал внести поправки, которые, как заявил автор документа зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов, он готов сделать, передают «Известия».

«Вы помните нашумевший законопроект об оскорблении гражданами власти. Мы тогда его внимательно изучили и пришли к выводу, что в России также должна появиться уголовная ответственность за оскорбления граждан чиновниками. Практически мы разработали зеркальную норму», — объясняет Старовойтов.

Отмечается, что ранее идею подобного закона ранее поддержал президент РФ Владимир Путин. «Если человек пришел на работу в органы власти, да еще хамит и людей оскорбляет, то ему там не место», — заявил 10 декабря глава государства.

Совфед подчеркнул, что в документ необходимо добавить мотивированное обоснование необходимости его принятия, а также исправить ошибку с использование статьи УК «Оскорбление», которая утратила силу.

Ранее отрицательный отзыв на закон предоставили правительство и Верховный суд. Между тем в Совете по правам человека полагают, что закон сбалансирует права граждан.

Теги: #Путин #Госдума

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

Нет изображения

Политика

В Совфеде поддержат закон об ответственности чиновников за оскорбления россиян

Читать далее >

фото: Николай Титов / Global Look Press

Политика

Тень Конституции

Читать далее >

Нет изображения

Политика

Бывшего мэра Челябинска арестовали по делу о многомиллионных взятках

Читать далее >

Политика
Тень Конституции
В Совфеде поддержат закон об ответственности чиновников за оскорбления россиян
Бывшего мэра Челябинска арестовали по делу о многомиллионных взятках
Путин заявил о необходимости соблюдения прав и свобод человека в новых законах
Общество
Что усаживает чиновников на скамью подсудимых – преступления или "ситуация"?
Число желающих получить гражданство РФ выросло на 80%
Родители 5-летней девочки не забрали её из клиники даже после решения Мосгосуда
Защиту Соколова обвинили в попытке повлиять на экспертов через СМИ
Колумнисты
Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Мы конечно же не утверждаем, что любить родину – плохо. Но учить этому младшеклассников, как предлагают депутаты?.. А как ставить оценки по предмету «любовь»?

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Полное ощущение, что наше главное ноу-хау – компрометировать любой образ действий, чтобы с полным правом заявить: «Cделать ничего нельзя!» – и опять сидеть сложа руки

Шеин Олег

Шеин
Олег

депутат Госдумы

Французскому социологу запретили въезд в Россию на десять лет, видимо, потому, что усмотрели перекличку протестов «желтых жилетов» с нашими реалиями

Культура и ТВ
"Щелкунчик" Театра классического балета
«Путешествие на Запад»: китайская классика для детей
Песков уверен, что Путин не станет смотреть сериал "Слуга народа" Зеленского
Награждение лауреатов премии "Большая книга" – 2019: фоторепортаж
Шоу-бизнес
"Творческий вечер" стендапа от вокалиста IRON MAIDEN
Стаканчик в ОМОН и Певцов-сталинист: о чем шутили на концерте "Прожекторперисхилтон"
На 62-м году жизни скончалась солистка Roxette Мари Фредрикссон
Россияне пообещали Мальте технологический прорыв 

Здоровье
Перед облучением раковым больным нужны антибиотики
В Москве открылся центр гемодиализа, доступный для онкопациентов
Лечение двух редких диагнозов переведут с регионального уровня обеспечения
В сухожилиях обнаружены ценные для человека стволовые клетки
Туризм
Парад игрушек – 2019 в честь Дня благодарения в Нью-Йорке: фоторепортаж
В транзитных зонах российских аэропортов появятся курилки
РЖД просит Минкомсвязи обеспечить пассажиров доступом в Сеть во время поездок
В Великобритании появилась вакансия управляющего королевскими путешествиями
Авто
Еще один китайский внедорожник на российских дорогах
Резидентную парковку в Москве можно будет оплачивать в рассрочку на три года
Парковка в Москве будет бесплатной в течение всей первой недели Нового года
Теоретическую часть экзамена на водительские права увеличат в 2,5 раза
Недвижимость
Число сделок по ипотеке в Москве снижается. Пойдут ли вниз цены?
В обязательства по алиментам добавят расходы на жилье
Баннеры с обращением к Путину вывесили дольщики на фасады недостроя в ТиНАО
Медведев приказал держать продухи в подвалах открытыми
Свежий номер

Ковальчук привел к успеху родственника президента // фото: Анна Майорова / ТАСС
Семейная энергетика. Как связаны "Интер РАО", сын Ковальчука и племянник Путина
Это авария в Чебаркуле. Но и в других пострадавших городах картины схожие // фото в статье: Global Look Press
Почему ЖКХ опять не готово к зиме и при чем тут олигархи
Четверо из пяти артемовцев-добровольцев
Спасение не по-детски. Простые россияне начали ловить педофилов сами
Фото: Андрей Струнин
Пишешь книгу – гонорара фигу. Как издательства обманывают авторов и читателей
Активных антиуранщиков немного, но они не сдаются
Люди Кургана против урана. Жители Зауралья бросили вызов атомной госкорпорации
Кадр: фильм «Текст»
Иван Янковский:
Не хочу сниматься в кино про водопроводный кран!
Игорь Бутман // фото в статье: Global Look Press
Игорь Бутман:
На фортепиано Путин играет все лучше и лучше
Лев Лещенко // фото: Global Look Press
Лев Лещенко:
Пенсии ведь и вправду мизерные!
Роман Авдеев
Роман Авдеев:
В России не должно быть детдомов
Александр Семчев // фото: Андрей Струнин
Александр Семчев:
Среди политиков мало интересных актеров


Дмитрий Певцов в образе вождя // фото: Global Look Press
Зачем Дмитрий Певцов устроил "отповедь" Познеру в образе Сталина?
Фото в статье: пресс-служба МВД
Мать семейства из Амги рассказала, почему дети были одни дома в –30
Антон Шипулин // фото: Global Look Press
Школьников из Краснотурьинска морозили, мстя за Шипулина?
Глава Роскомнадзора Александр Жаров // фото: Global Look Press
За распространение фейков читателями едва не ответили СМИ
Артем Дзюба // фото: Global Look Press
"Всё получилось спонтанно". Дзюбу атакуют и свои болельщики, и чужие?

Фрэнк Хеймер
Как техасский рейнджер покончил с Бонни и Клайдом
Пионерский галстук: вчера – символ, сегодня – товар
West Coast Surfer / Global Look Press
Срок беременности снижается из-за глобального потепления
На Ахтубе борьбу с нелегальными свалками поручили квадрокоптеру
Петр Авен // фото: Андрей Струнин
Как хипповал Петр Авен
^