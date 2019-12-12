В Совфеде поддержат закон об ответственности чиновников за оскорбления россиян

Совет Федерации поддержал концепцию закона об оскорблении представителями власти граждан, однако призвал внести поправки, которые, как заявил автор документа зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов, он готов сделать, передают «Известия».

«Вы помните нашумевший законопроект об оскорблении гражданами власти. Мы тогда его внимательно изучили и пришли к выводу, что в России также должна появиться уголовная ответственность за оскорбления граждан чиновниками. Практически мы разработали зеркальную норму», — объясняет Старовойтов.

Отмечается, что ранее идею подобного закона ранее поддержал президент РФ Владимир Путин. «Если человек пришел на работу в органы власти, да еще хамит и людей оскорбляет, то ему там не место», — заявил 10 декабря глава государства.

Совфед подчеркнул, что в документ необходимо добавить мотивированное обоснование необходимости его принятия, а также исправить ошибку с использование статьи УК «Оскорбление», которая утратила силу.

Ранее отрицательный отзыв на закон предоставили правительство и Верховный суд. Между тем в Совете по правам человека полагают, что закон сбалансирует права граждан.