"Что-то многовато" бюджета не выполнено в этом году, считает Путин

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал данные председателя Счетной палаты Алексея Кудрина о неисполнении расходов бюджета, говорится на сайте правительства.

«В целом по федеральному бюджету мы прогнозируем неисполнение на 1 триллион всех мероприятий федерального бюджета. Такого, конечно, никогда не было у нас еще. В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 миллиардов», — заявил на встрече с президентом Кудрин.

«Нет-нет, что-то многовато», — удивился президент.

Кудрин также рассказал, что в связи с поздним запуском «на 1 ноября было исполнено 67 процентов всех национальных проектов, притом что некоторые национальные проекты были исполнены меньше 20 процентов», отметив, что «сейчас уже идет нарастание исполнения», однако «в полном объеме планы этого года по финансированию не будут исполнены».

Ранее глава СП уже комментировал неисполнение бюджета, объясняя его «слабым качеством государственного управления». С оценкой о неизрасходованном триллионе рублей согласился тогда министр финансов Антон Силуанов, а глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал ее «передергиванием».