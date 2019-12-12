Бывшего мэра Челябинска арестовали по делу о многомиллионных взятках

Экс-главу Челябинска отправили в СИЗО по делу о покровительстве компании, связанной с депутатом городской думы.

Центральный районный суд Челябинска избрал экс-главе города Евгению Тефтелеву меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Об этом пишет «Новая газета».

Сообщается, что Тефтелева подозревают в покровительстве компании «Уралжилстрой». Одним из ее руководителей был депутат городской думы Сергей Селещук, который признался в том, что передал бывшему градоначальнику несколько взяток на миллион рублей за помощь при заключении муниципальных контрактов. Селещука освободили от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.

Ранее издание сообщало, что дело против экс-мэра может быть связано со строительством самой крупной в Челябинске школы в микрорайоне Парковый. «Уралжилстрой» получила в рамках проекта два контракта на сумму более 800 миллионов рублей.

Евгений Тефтелев был главой Челябинска с июля 2015 года по ноябрь 2018 года. С 2010 по 2014 годы он занимал должность мэра Магнитогорска.