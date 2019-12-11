Президент Грузии заявила, что её слова об отсутствии армии вырваны из контекста

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявил, что её фраза «у Грузии нет армии, нет вооружений и никогда не будет», которую она произнесла, выступая на приеме, посвященном развитию национальной науки, «была вырвана из контекста разговора о том, чем именно сможет самоутвердиться Грузия в современном мире», передает «Радио Свобода».

Ранее экс-глава государства Михаил Саакашвили прокомментировал это высказывание, заявив, что «это месть России за то, что грузинская армия, впервые после Афганской войны, сбила 13 или 14 российских военных самолетов во время войны августа 2008 года». По его словам, Грузия также «наладила выпуск замечательного оружия», среди которого были «бесшумные гранатометы».

Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что «у нас [Грузии] сильная армия и замечательное оружие», назвав слова главы государства «абсолютно неприемлемыми».

В партии «Грузинская мечта», которая поддержала Зурабишвили на выборах, объяснили скандал тем, что президент родилась в Париже и не очень хорошо знает грузинский язык.